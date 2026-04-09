鉅亨速報 - Factset 最新調查：藥華藥(6446-TW)EPS預估上修至22.72元，預估目標價為850元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對藥華藥(6446-TW)做出2026年EPS預估：中位數由22.32元上修至22.72元，其中最高估值24.35元，最低估值20.02元，預估目標價為850元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|24.35(24.06)
|48.52
|39.85
|最低值
|20.02(20.02)
|31.51
|39.85
|平均值
|22.64(22.4)
|39.19
|39.85
|中位數
|22.72(22.32)
|39.36
|39.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26,890,000
|60,740,000
|35,594,280
|最低值
|22,040,390
|29,040,220
|35,594,280
|平均值
|24,312,340
|40,096,370
|35,594,280
|中位數
|23,563,000
|38,082,000
|35,594,280
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,045,167
|2,965,503
|-623,835
|-1,374,810
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,634,777
|9,734,814
|5,105,615
|2,882,042
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6446/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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