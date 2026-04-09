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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：藥華藥(6446-TW)EPS預估上修至22.72元，預估目標價為850元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對藥華藥(6446-TW)做出2026年EPS預估：中位數由22.32元上修至22.72元，其中最高估值24.35元，最低估值20.02元，預估目標價為850元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值24.35(24.06)48.5239.85
最低值20.02(20.02)31.5139.85
平均值22.64(22.4)39.1939.85
中位數22.72(22.32)39.3639.85

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值26,890,00060,740,00035,594,280
最低值22,040,39029,040,22035,594,280
平均值24,312,34040,096,37035,594,280
中位數23,563,00038,082,00035,594,280

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS5,045,1672,965,503-623,835-1,374,810
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,634,7779,734,8145,105,6152,882,042

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6446/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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