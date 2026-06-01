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盤中速報 - Cadence設計系統(CDNS-US)大漲8.62%，報407.26美元

鉅亨網新聞中心

Cadence設計系統(CDNS-US)截至台北時間02日00:32股價上漲32.33美元，報407.26美元，漲幅8.62%，成交量1,871,432（股），盤中最高價407.63美元、最低價383.94美元。

美股指數盤中表現

Cadence設計系統(CDNS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.36%
  • 近 1 月：+13.76%
  • 近 3 月：+24.4%
  • 近 6 月：+20.23%
  • 今年以來：+19.95%

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美股美股盤中盤中速報Cadence設計系統

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Cadence設計系統408.36+8.92%

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