盤中速報 - Cadence設計系統(CDNS-US)大漲8.62%，報407.26美元
鉅亨網新聞中心
Cadence設計系統(CDNS-US)截至台北時間02日00:32股價上漲32.33美元，報407.26美元，漲幅8.62%，成交量1,871,432（股），盤中最高價407.63美元、最低價383.94美元。
美股指數盤中表現
Cadence設計系統(CDNS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.36%
- 近 1 月：+13.76%
- 近 3 月：+24.4%
- 近 6 月：+20.23%
- 今年以來：+19.95%
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