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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.42%，報8813.13點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間10日09:30，費城半導體上漲123.6點（或1.42%），暫報8813.13點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+10.93%
  • 近 1 月：+11.26%
  • 近 3 月：+13.76%
  • 近 6 月：+27.04%
  • 今年以來：+22.68%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲4.7%；連貫(COHR-US)上漲3.48%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.28%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲3.16%；台積電ADR(TSM-US)上漲2.71%。

部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌0.29%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.25%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體8858.091.94%
英特爾62.6792+1.55%
連貫291.19+2.47%
邁威爾科技125.58+4.76%
凌雲邏輯160.25+0.34%
台積電ADR374.47+2.46%
美光科技417.81-0.88%
萊迪思半導體107.25+0.90%

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