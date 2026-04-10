盤中速報 - 費城半導體大漲1.42%，報8813.13點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日09:30，費城半導體上漲123.6點（或1.42%），暫報8813.13點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.93%
- 近 1 月：+11.26%
- 近 3 月：+13.76%
- 近 6 月：+27.04%
- 今年以來：+22.68%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲4.7%；連貫(COHR-US)上漲3.48%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.28%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲3.16%；台積電ADR(TSM-US)上漲2.71%。
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