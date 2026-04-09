外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.77%，報0.5867元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日00:00，紐元/美元上漲0.0045點漲幅達0.77%，暫報0.5867點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.32%
- 近 1 週：+1.25%
- 近 3 月：+1.25%
- 近 6 月：+0.66%
- 今年以來：+1.11%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.88，本日上漲0.24%
- 美元/新加坡幣相關性-0.84，本日上漲0.17%
- 美元/南非蘭特相關性-0.80，本日上漲0.34%
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