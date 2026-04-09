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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.77%，報0.5867元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間10日00:00，紐元/美元上漲0.0045點漲幅達0.77%，暫報0.5867點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.32%
  • 近 1 週：+1.25%
  • 近 3 月：+1.25%
  • 近 6 月：+0.66%
  • 今年以來：+1.11%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.89，本日上漲0.55%
  • 英鎊/美元相關性0.84，本日上漲0.31%
  • 歐元/美元相關性0.83，本日上漲0.33%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.88，本日上漲0.24%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.84，本日上漲0.17%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.80，本日上漲0.34%

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紐元/美元0.5869+0.81%
澳元/美元0.7087+0.60%
英鎊/美元1.3443+0.34%
歐元/美元1.1708+0.37%
南非蘭特/美元0.0612+0.49%

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