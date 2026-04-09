外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.1721元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日01:40，歐元/美元上漲0.0056點漲幅達0.48%，暫報1.1721點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.40%
- 近 1 週：+0.68%
- 近 3 月：+0.06%
- 近 6 月：+0.32%
- 今年以來：-0.68%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.89，本日上漲0.6%
- 美元/瑞郎相關性-0.89，本日上漲0.47%
- 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日上漲0.23%
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