營收速報 - 華票(2820)3月營收2.92億元年增率高達46.36％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為10.94億元，累計年增率86.32%。
最新價為17元，近5日股價上漲0.89%，相關金融保險上漲2.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1184 張
- 外資買賣超：+874 張
- 投信買賣超：+105 張
- 自營商買賣超：+205 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|2.92億
|46%
|-4%
|26/2
|3.05億
|31%
|-39%
|26/1
|4.98億
|221%
|125%
|25/12
|2.22億
|30%
|-17%
|25/11
|2.66億
|81%
|12%
|25/10
|2.37億
|35%
|-10%
華票(2820-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H102011票券金融業。H301011證券商（不含營業廳）。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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