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鉅亨速報

營收速報 - 華票(2820)3月營收2.92億元年增率高達46.36％

鉅亨網新聞中心

華票(2820-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣2.92億元，年增率46.36%，月增率-4.28%。

今年1-3月累計營收為10.94億元，累計年增率86.32%。

最新價為17元，近5日股價上漲0.89%，相關金融保險上漲2.13%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1184 張
  • 外資買賣超：+874 張
  • 投信買賣超：+105 張
  • 自營商買賣超：+205 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 2.92億 46% -4%
26/2 3.05億 31% -39%
26/1 4.98億 221% 125%
25/12 2.22億 30% -17%
25/11 2.66億 81% 12%
25/10 2.37億 35% -10%

華票(2820-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H102011票券金融業。H301011證券商（不含營業廳）。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收華票

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