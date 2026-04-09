營收速報 - 南港(2101)3月營收43.06億元年增率高達438.11％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為54.24億元，累計年增率162.19%。
最新價為36.6元，近5日股價上漲1.25%，相關橡膠工業下跌-0.98%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1508 張
- 外資買賣超：+1317 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+191 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|43.06億
|438%
|754%
|26/2
|5.04億
|-24%
|-18%
|26/1
|6.14億
|1%
|-14%
|25/12
|7.10億
|4%
|44%
|25/11
|4.92億
|-22%
|-8%
|25/10
|5.35億
|-30%
|-17%
南港(2101-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為輪胎生產。輪胎銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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