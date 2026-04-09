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鉅亨速報

營收速報 - 南港(2101)3月營收43.06億元年增率高達438.11％

鉅亨網新聞中心

南港(2101-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣43.06億元，年增率438.11%，月增率753.55%。

今年1-3月累計營收為54.24億元，累計年增率162.19%。

最新價為36.6元，近5日股價上漲1.25%，相關橡膠工業下跌-0.98%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1508 張
  • 外資買賣超：+1317 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+191 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 43.06億 438% 754%
26/2 5.04億 -24% -18%
26/1 6.14億 1% -14%
25/12 7.10億 4% 44%
25/11 4.92億 -22% -8%
25/10 5.35億 -30% -17%

南港(2101-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為輪胎生產。輪胎銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收南港

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