營收速報 - 倍力(6874)3月營收1.78億元年增率高達138.34％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為9.46億元，累計年增率81.61%。
最新價為88.4元，近5日股價上漲1.6%，相關資訊服務類指數上漲1.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9 張
- 外資買賣超：+7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1.78億
|138%
|-39%
|26/2
|2.92億
|89%
|-38%
|26/1
|4.75億
|63%
|389%
|25/12
|9,717萬
|42%
|-10%
|25/11
|1.08億
|20%
|98%
|25/10
|5,467萬
|-14%
|-44%
倍力(6874-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為開發與代理軟體產品與相關服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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