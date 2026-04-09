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鉅亨速報

營收速報 - 倍力(6874)3月營收1.78億元年增率高達138.34％

鉅亨網新聞中心

倍力(6874-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1.78億元，年增率138.34%，月增率-39.05%。

今年1-3月累計營收為9.46億元，累計年增率81.61%。

最新價為88.4元，近5日股價上漲1.6%，相關資訊服務類指數上漲1.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+9 張
  • 外資買賣超：+7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 1.78億 138% -39%
26/2 2.92億 89% -38%
26/1 4.75億 63% 389%
25/12 9,717萬 42% -10%
25/11 1.08億 20% 98%
25/10 5,467萬 -14% -44%

倍力(6874-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為開發與代理軟體產品與相關服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收倍力

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