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鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過17.46億美元，NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅達66.2%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,549.99美元，24小時漲跌幅+1.56%；以太幣(ETH)現報價格1,856.39美元，24小時漲跌幅+0.90%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達17.46億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達9.92億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.37億美元。

24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。

24小時跌幅：Hashflow(HFT)24小時跌幅31.1%；COTI(COTI)24小時跌幅22.4%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。


近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅25.2%；STORJ(STORJ)近一週漲幅15.5%；Starknet Token(STRK)近一週漲幅14.1%。

近一週跌幅：WIN(WIN)近一週跌幅31.6%；艾達幣(ADA)近一週跌幅19.6%；COTI(COTI)近一週跌幅17.8%。

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