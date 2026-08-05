鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過19.21億美元，NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅達66.2%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,120.01美元，24小時漲跌幅+0.90%；以太幣(ETH)現報價格1,871.42美元，24小時漲跌幅+0.81%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達19.21億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達8.15億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.44億美元。
24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。
24小時跌幅：Hashflow(HFT)24小時跌幅87.6%；Bonfida(FIDA)24小時跌幅19.5%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：Lido DAO(LDO)近一週漲幅22.4%；COTI(COTI)近一週漲幅18.8%；DEXE(DEXE)近一週漲幅17.8%。
近一週跌幅：Hashflow(HFT)近一週跌幅28.2%；艾達幣(ADA)近一週跌幅19.2%；WIN(WIN)近一週跌幅18.9%。
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