盤後速報 - 台燿(6274)下週(4月16日)除息7.51元，預估參考價789.49元
鉅亨網新聞中心
台燿(6274-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.51元。
以今日(4月9日)收盤價797.00元計算，預估參考價為789.49元，息值合計為7.51元，股息殖利率0.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
台燿(6274-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。近5日股價上漲16.37%，櫃買市場加權指數上漲6.23%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|797.00
|7.5066
|0.94%
|0.0
|2025/04/17
|139.5
|6.504
|4.66%
|0.0
|2024/04/18
|168.0
|4.0075
|2.39%
|0.0
|2023/04/13
|71.1
|4.0
|5.63%
|0.0
|2022/04/14
|74.8
|5.0048
|6.69%
|0.0
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