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鉅亨速報

盤後速報 - 台燿(6274)下週(4月16日)除息7.51元，預估參考價789.49元

鉅亨網新聞中心

台燿(6274-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.51元。

以今日(4月9日)收盤價797.00元計算，預估參考價為789.49元，息值合計為7.51元，股息殖利率0.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

台燿(6274-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。近5日股價上漲16.37%，櫃買市場加權指數上漲6.23%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 797.00 7.5066 0.94% 0.0
2025/04/17 139.5 6.504 4.66% 0.0
2024/04/18 168.0 4.0075 2.39% 0.0
2023/04/13 71.1 4.0 5.63% 0.0
2022/04/14 74.8 5.0048 6.69% 0.0

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