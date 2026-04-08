盤後速報 - 汎銓(6830)次交易(9)日除息1元，參考價661.0元
鉅亨網新聞中心
汎銓(6830-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為661.0元，相較今日收盤價662.00元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.15%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/09
|662.00
|1.0
|0.15%
|0.0
|2025/07/09
|117.0
|1.0
|0.85%
|0.0
|2024/07/11
|144.0
|4.5
|3.13%
|0.0
|2023/06/21
|184.0
|5.5
|2.99%
|0.0
|2022/07/12
|130.0
|4.5
|3.46%
|0.0
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