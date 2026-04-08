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鉅亨速報

盤後速報 - 汎銓(6830)次交易(9)日除息1元，參考價661.0元

鉅亨網新聞中心

汎銓(6830-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為661.0元，相較今日收盤價662.00元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.15%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/09 662.00 1.0 0.15% 0.0
2025/07/09 117.0 1.0 0.85% 0.0
2024/07/11 144.0 4.5 3.13% 0.0
2023/06/21 184.0 5.5 2.99% 0.0
2022/07/12 130.0 4.5 3.46% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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