營收速報 - 台燿(6274)3月營收37.82億元年增率高達72.34％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為100.56億元，累計年增率57.89%。
最新價為683元，近5日股價上漲3.16%，相關電子零組件類指數下跌-0.9%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2742 張
- 外資買賣超：+1357 張
- 投信買賣超：+1927 張
- 自營商買賣超：-542 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|37.82億
|72%
|38%
|26/2
|27.41億
|27%
|-22%
|26/1
|35.33億
|75%
|9%
|25/12
|32.50億
|61%
|7%
|25/11
|30.25億
|34%
|6%
|25/10
|28.54億
|41%
|0%
台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 福懋科(8131)3月營收10.32億元年增率高達33.75％
- 營收速報 - 中磊(5388)3月營收69.38億元年增率高達86.55％
- 營收速報 - 十銓(4967)3月營收49.16億元年增率高達120.49％
- 營收速報 - 威剛(3260)3月營收105.37億元年增率高達181.48％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇