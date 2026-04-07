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鉅亨速報

營收速報 - 台燿(6274)3月營收37.82億元年增率高達72.34％

鉅亨網新聞中心

台燿(6274-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣37.82億元，年增率72.34%，月增率37.98%。

今年1-3月累計營收為100.56億元，累計年增率57.89%。

最新價為683元，近5日股價上漲3.16%，相關電子零組件類指數下跌-0.9%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2742 張
  • 外資買賣超：+1357 張
  • 投信買賣超：+1927 張
  • 自營商買賣超：-542 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 37.82億 72% 38%
26/2 27.41億 27% -22%
26/1 35.33億 75% 9%
25/12 32.50億 61% 7%
25/11 30.25億 34% 6%
25/10 28.54億 41% 0%

台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收台燿

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