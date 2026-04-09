盤後速報 - 數字(5287)下週(4月16日)除息5.25元，預估參考價163.25元
鉅亨網新聞中心
數字(5287-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.25元。
以今日(4月9日)收盤價168.50元計算，預估參考價為163.25元，息值合計為5.25元，股息殖利率3.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
數字(5287-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為網路媒合平台。近5日股價上漲1.2%，櫃買市場加權指數上漲6.23%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|168.50
|5.25
|3.12%
|0.0
|2025/08/28
|182.0
|5.0
|2.75%
|0.0
|2025/04/17
|181.0
|5.3
|2.93%
|0.0
|2024/08/29
|200.0
|5.16
|2.58%
|0.7385
|2024/04/11
|209.0
|4.4
|2.11%
|0.0
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