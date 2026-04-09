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鉅亨速報

盤後速報 - 數字(5287)下週(4月16日)除息5.25元，預估參考價163.25元

鉅亨網新聞中心

數字(5287-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.25元。

以今日(4月9日)收盤價168.50元計算，預估參考價為163.25元，息值合計為5.25元，股息殖利率3.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

數字(5287-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為網路媒合平台。近5日股價上漲1.2%，櫃買市場加權指數上漲6.23%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 168.50 5.25 3.12% 0.0
2025/08/28 182.0 5.0 2.75% 0.0
2025/04/17 181.0 5.3 2.93% 0.0
2024/08/29 200.0 5.16 2.58% 0.7385
2024/04/11 209.0 4.4 2.11% 0.0

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集中市場加權指數34861.16+0.29%
數字168.5+0.30%

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