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鉅亨速報

營收速報 - 天品(6199)3月營收1.81億元年增率高達2278.93％

鉅亨網新聞中心

天品(6199-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1.81億元，年增率2278.93%，月增率319.23%。

今年1-3月累計營收為2.77億元，累計年增率1169.16%。

最新價為116元，近5日股價上漲5.56%，相關其他類指數上漲0.5%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+109 張
  • 外資買賣超：+35 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+74 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 1.81億 2279% 319%
26/2 4,316萬 588% -18%
26/1 5,259萬 564% 16%
25/12 4,541萬 429% 5%
25/11 4,330萬 400% 14%
25/10 3,786萬 322% 9%

天品(6199-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為租賃及葬儀服務。電腦週邊設備與電子零件。電子產品買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收天品

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