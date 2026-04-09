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鉅亨速報

營收速報 - 榮科(4989)3月營收3.35億元年增率高達53.99％

鉅亨網新聞中心

榮科(4989-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣3.35億元，年增率53.99%，月增率22.32%。

今年1-3月累計營收為9.77億元，累計年增率92.75%。

最新價為73.4元，近5日股價上漲4.68%，相關零組件業上漲9.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-299 張
  • 外資買賣超：-435 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+136 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 3.35億 54% 22%
26/2 2.74億 79% -26%
26/1 3.69億 170% 27%
25/12 2.91億 84% 27%
25/11 2.29億 -3% -17%
25/10 2.78億 54% 13%

榮科(4989-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電解銅箔之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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