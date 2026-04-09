營收速報 - 榮科(4989)3月營收3.35億元年增率高達53.99％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為9.77億元，累計年增率92.75%。
最新價為73.4元，近5日股價上漲4.68%，相關零組件業上漲9.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-299 張
- 外資買賣超：-435 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+136 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|3.35億
|54%
|22%
|26/2
|2.74億
|79%
|-26%
|26/1
|3.69億
|170%
|27%
|25/12
|2.91億
|84%
|27%
|25/11
|2.29億
|-3%
|-17%
|25/10
|2.78億
|54%
|13%
榮科(4989-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電解銅箔之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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