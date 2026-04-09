營收速報 - 皇鼎(5533)3月營收2.03億元年增率高達61.27％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為3.42億元，累計年增率-1.09%。
最新價為14.45元，近5日股價下跌0%，相關建材營造上漲1.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+87 張
- 外資買賣超：+72 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+15 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|2.03億
|61%
|439%
|26/2
|3,768萬
|-48%
|-63%
|26/1
|1.02億
|-31%
|-11%
|25/12
|1.14億
|46%
|97%
|25/11
|5,789萬
|-64%
|-9%
|25/10
|6,372萬
|-82%
|-22%
皇鼎(5533-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國民住宅、商業大樓及工業廠房之出租及出售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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