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鉅亨速報

營收速報 - 皇鼎(5533)3月營收2.03億元年增率高達61.27％

鉅亨網新聞中心

皇鼎(5533-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣2.03億元，年增率61.27%，月增率439.17%。

今年1-3月累計營收為3.42億元，累計年增率-1.09%。

最新價為14.45元，近5日股價下跌0%，相關建材營造上漲1.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+87 張
  • 外資買賣超：+72 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+15 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 2.03億 61% 439%
26/2 3,768萬 -48% -63%
26/1 1.02億 -31% -11%
25/12 1.14億 46% 97%
25/11 5,789萬 -64% -9%
25/10 6,372萬 -82% -22%

皇鼎(5533-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國民住宅、商業大樓及工業廠房之出租及出售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收皇鼎

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