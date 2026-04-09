營收速報 - 宏璟(2527)3月營收45.26億元年增率高達3888.17％
鉅亨網新聞中心
宏璟(2527-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣45.26億元，年增率3888.17%，月增率14994.08%。
今年1-3月累計營收為45.89億元，累計年增率2497.48%。
最新價為31元，近5日股價上漲4.73%，相關建材營造上漲1.57%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+412 張
- 外資買賣超：+404 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|45.26億
|3888%
|14994%
|26/2
|2,999萬
|-4%
|-7%
|26/1
|3,230萬
|2%
|-15%
|25/12
|3,812萬
|-32%
|-70%
|25/11
|1.27億
|-23%
|282%
|25/10
|3,325萬
|-99%
|-3%
宏璟(2527-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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