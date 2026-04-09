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鉅亨速報

營收速報 - 宏璟(2527)3月營收45.26億元年增率高達3888.17％

鉅亨網新聞中心

宏璟(2527-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣45.26億元，年增率3888.17%，月增率14994.08%。

今年1-3月累計營收為45.89億元，累計年增率2497.48%。

最新價為31元，近5日股價上漲4.73%，相關建材營造上漲1.57%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+412 張
  • 外資買賣超：+404 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 45.26億 3888% 14994%
26/2 2,999萬 -4% -7%
26/1 3,230萬 2% -15%
25/12 3,812萬 -32% -70%
25/11 1.27億 -23% 282%
25/10 3,325萬 -99% -3%

宏璟(2527-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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