默克材料與設備雙軸布局 助攻顯示技術轉型

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-09 15:51

默克今年參與 Touch Taiwan 2026，公司指出，集團立足於顯示、光學與半導體技術的交匯處，默克帶來創新液晶顯示材料、光阻技術，以及應用於先進封裝的量測與檢測等整合解決方案，充分展現其持續驅動產業升級與創新的關鍵角色。

台灣默克集團董事長李俊隆博士與光電科技事業主管。(圖：默克提供)

默克電子科技事業體台灣光電科技總經理李勇立表示，默克憑藉在光電科技材料領域的深厚實力與跨域整合能力，以客戶需求為核心，提供客製化材料解決方案並深化價值鏈協作，持續支持產業加速轉型進程與技術升級，致力於強化台灣電子產業在國際供應鏈中的領導地位與韌性。

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在顯示技術持續朝向高效能、低功耗與多元場域應用發展的趨勢下，默克展示多項液晶材料創新成果，聚焦「高速應答」、「高穿透率」與「高信賴性」，全方位回應當前顯示技術在效能、畫質與應用場景上的需求。

透過新一代超快速應答 PS-VA 液晶材料，默克成功加速場色序顯示 (Field-Sequential Color, FSC) 技術的應用進程，搭配優化的背光技術與演算法，在無需彩色濾光片的設計架構下，仍可大幅提升面板光穿透率，不僅顯著優於傳統顯示技術，同時有效改善色分離與混色問題，且提升顯示畫質與能效表現。

在車載應用方面，默克提供高信賴性的液晶解決方案，結合邊緣電場切換 (Fringe Field Switching, FFS) 技術優化對比度與暗態表現，在提升車載顯示品質的同時，亦可應對多重極端環境的日常使用。

默克導入具有高穿透率的高亮度邊場切換 (High Brightness Fringe-Field Switching, HB-FFS) 與極高穿透率和對比的超高亮度邊界電場切換 (Ultra-Brightness Fringe-Field Switching, UB-FFS) 技術後，進一步滿足抬頭顯示器 (Head-Up Display, HUD) 對高亮度的需求，確保在各種環境下皆具備卓越可視性與安全性。

相關技術亦延伸至車窗染料液晶應用，實現顯示切換、隔熱與隱私保護等多重功能。此外，UB-FFS 也應用於筆電、高階螢幕等電子裝置，在高亮度與低功耗之間取得最佳平衡，相較傳統 FFS，不僅提升穿透率，呈現更明亮清晰的影像，並藉由低頻驅動顯著降低能耗，具體實現顯示產業的永續價值。

默克亦將其液晶技術延伸至動態切換的智慧玻璃應用，licrivision® 採用染料液晶 (Dye Doped Liquid Crystal, ddLC) 技術，實現透明與遮光狀態的即時切換，在保留自然採光與真實色彩的同時，有效隔熱並降低空調負載，兼顧節能、舒適與隱私需求。

AI 浪潮席捲全球，帶動顯示技術於各類裝置與應用場域的快速演進，因應高解析、高發光效率與微型化發展，以及提升大數據時代下的訊號傳輸效能，默克於光阻材料與 MicroLED 領域推出多項最新成果，聚焦顯示製程在良率、解析度、能耗與光學表現上的關鍵挑戰。高附著力銅製程光阻可強化光阻與銅金屬的結合，提升穩定性與良率；高解析度光阻搭配先進曝光設備實現更細線寬，進一步滿足高階顯示對高解析度的需求；低溫烘烤光阻則在維持高性能的同時，有效減少製程能耗與環境負擔。

在 MicroLED 應用方面，默克提供一系列客製化材料解決方案，包括可降低光學干擾、集中光源並提升發光效率的白色畫素分隔層 (White bank) ，具備高穿透率與高平坦度的透明保護層 (Transparent overcoat) ，以及可擴大出光視角並增強光散射效果的散射保護層 (Scattering overcoat) 等圖形化材料，全面強化 MicroLED 的光學表現與發光效率。

此外，作為製程關鍵基礎的金屬剝離光阻 (Metal lift-off photoresist) ，具備優異的結構控制能力、快速顯影與剝離特性，適用於多種金屬薄膜製程，透過完整的材料與技術組合，默克不僅協助客戶突破新世代顯示技術瓶頸，加速 MicroLED 的商業化進程，更進一步提升顯示的互動體驗、解析度與耐用性。

現今，先進封裝與異質整合已成為驅動 AI 與半導體技術演進的關鍵。默克整合材料智慧及量測與檢測的設備解決方案，針對面板級封裝 (Panel-Level Packaging, PLP) 、玻璃穿孔 (Through-Glass Via, TGV) 與高精度檢測需求，協助產業因應轉型與技術提升挑戰。

在精密面板級封裝領域，默克以領先業界的化學增幅型光阻 (Chemical Amplified Resist, CAR) 運用於重分佈線路製程 (Redistribution Layer, RDL) ，推動晶片尺寸微型化；同時透過厚膜光阻形成銅柱取代焊錫，改善晶片導電與散熱效率；針對 TGV 製程，默克提供高選擇比的研磨液 (High selectivity CMP slurry) ，可快速去除多餘銅層並保留鈦層與玻璃基材，不僅降低環境負擔，且提升製程品質與可靠度。