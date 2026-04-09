鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-09 15:50

在經濟部與 APEC 支持下，車輛中心（ARTC）於 4 月 8 日至 9 日舉辦智慧車輛技術國際研討會，邀集美、日、韓等 10 大亞太經濟體專家齊聚台北。經濟部技術司表示，全球交通意外造成的經濟損失達各國 GDP 的 3% 至 5%，車輛智慧化已成轉型關鍵。台灣憑藉資通訊（ICT）優勢，已建構堅實車用電子供應鏈。此次會議展示 Level 3 自駕巴士及亞洲頂尖 EMC 大客車實驗室等科研成果，成功搭建跨國技術交流平台。

車電供應鏈傲視亞太！台灣ICT優勢助攻移動新商機 APEC智慧車輛研討會串聯10大經濟體（圖: ARTC）

本次「APEC 智慧車輛技術國際研討會」由車輛中心（ARTC）主辦，吸引包含日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、祕魯及墨西哥等經濟體專家。

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經濟部產業技術司科技諮詢委員李貫銘指出，亞太區每年因道路事故喪生人數佔全球 55%，導致嚴重的經濟損失與社會負擔。台灣具備完整資通訊產業鏈與 AI 研發實力，能迅速將硬體與數位技術融合，提供具競爭力的解決方案。

研討會匯聚全球車輛技術權威，包括制定自動駕駛分級標準的美國 SAE 總會、日本 JARI 及韓國 KATRI 等頂尖機構。車輛中心董事長王正健強調，車輛中心擁有與國際接軌的實驗室群，是台灣產業外銷的重要推手。透過此次經驗串聯，能協助各國了解智慧車輛推動需求，實質促成自動駕駛、AI 應用及車聯網領域的跨國合作。

台灣產業代表如義隆電子 (2458-TW)、和碩 (4938-TW)、歐特明電子及 VicOne 等大廠，於會中分享車電關鍵技術。大會並安排各國代表實地觀摩，包括車王電 (1510-TW) 與華德動能的電動巴士智慧生產線，以及走訪車輛中心的「AI 智慧移動載具研測場域」。現場展示 Level 3 自駕巴士、先進駕駛輔助系統（ADAS）及亞洲頂尖的電磁相容性（EMC）大客車實驗室，獲得國際專家高度關注。