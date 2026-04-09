家樂福祭耐熱袋、垃圾袋限購令 經濟部：是因為出現搶購而非斷貨

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-09 13:27

中東戰事引發塑料製品搶購潮買不停，除了延燒至美式賣場好市多 (Costco)4 月起祭出限購令，包括自有品牌垃圾袋、保鮮膜等納入限購商品，國內大賣場家樂福昨 (8) 日也跟進宣布，對耐熱袋與垃圾袋實施每人限購 1 組。對此，經濟部長龔明鑫今 (9) 日表示，目前了解家樂福供貨充足，但因民眾有搶購狀況，因而提出限購而非出現斷貨。

家樂福提耐熱、垃圾袋列限購管制，經濟部長龔明鑫：民眾出現搶購狀況非出現斷貨。(圖:翻攝立法院直播)

為因應中東油價上揚，立法院經濟委員會今日邀請經濟部、農業部、公平會官員，就「中東衝突加劇市場不確定性，致國內包括乙烯、塑膠、化肥、瀝青等石化原物料及物流成本增加，提出因應策略與現況」進行專案報告。

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立委邱議瑩質詢時表示，政府宣布塑膠垃圾袋等民生用品無缺貨，但昨日家樂福卻提出要限購一事，政府應向外界說明限購狀況。

對此，經濟部商業署官員表示，據家樂福回應，近期因為有民眾有搶購塑料產品狀況，所以針對塑膠耐熱袋與垃圾袋有限購，但是目前存量是確定足夠的。

立委呂玉玲也指出，目前政府表示無缺，但若無缺貨為什麼家樂福要限購? 她表示，市場供需若充足就不會恐慌，目前政府查察都僅流於形式，應該可以透過查詢發票的方式，調查業者是否有囤貨漲價的狀況，經濟部應和公平會確實查核。

龔明鑫說明，據他了解，家樂福表示庫存是足夠的，但仍擔心民眾會進行搶購，他認為還是要提供給需求的人購買才對。

邱議瑩表示，針對塑膠袋製品出現搶購，他認為過去幾年政府提倡減塑，在目前狀況下應該要加大推廣，也呼籲消費者不要囤積塑膠袋，請政府可以持續宣導。