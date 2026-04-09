在台外籍破103萬人創新高！外籍納勞退新制上路 雇主6/30前完成申報免觸法

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-09 11:23

台灣外籍人口正式突破百萬大關，成為產業不可或缺的生力軍。根據內政部移民署最新統計，截至 2026 年 1 月，在台合法居留外國人已超過 103 萬人，扣除未成年及非勞動力後，約有 86 萬名外國人在台服務，創下歷史新高。隨外籍人才規模擴大，政府同步修正退休金制度，安永聯合會計師事務所提醒，勞退新制已自今年起全面適用於外籍白領，企業務必於 6 月 30 日前完成意願確認與申報，以免觸法。

在台外籍破103萬人創新高！外籍納勞退新制上路 安永提醒雇主4大清單限時完成。（圖：shutterstock）

安永聯合會計師事務所薪資委外服務執業會計師溫珮絃指出，依據新版《外國專業人才延攬及僱用法》，自 2026 年 1 月 1 日起，外籍專業人才及特定專業人才，無論是否持有永久居留證，均全面納入勞退新制。這項變革對企業而言，不僅是法規遵循的挑戰，更直接衝擊人事成本管理。

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針對適用規則，溫珮絃進一步說明，若外籍白領在 2026 年 1 月 1 日以後到職，將強制加入新制，雇主必須按月提繳 6% 退休金至個人專戶。至於在 2026 年前已到職的員工，則擁有新舊制選擇權；由於這群員工原屬舊制，企業須主動詢問其意願。若員工選擇新制或逾期未回覆，將一律視同適用新制，且企業須追溯自今年元旦起提繳退休金。

過去因舊制退休金領取條件嚴格，外籍白領流動性高，企業實際支付比例極低。但在新制實施後，雇主每月固定提繳的義務，將使人事支出立即增加。為因應制度銜接，法令明定企業須在今年 6 月 30 日前完成四大關鍵指標：

第一，針對無永久居留證者進行意願調查；第二，預估並補足追溯自元旦起的退休金預算；第三，向勞保局完成新制申報；第四，若員工選擇舊制而公司尚未設立監督委員會或專戶者，應盡速辦理。