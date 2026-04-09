鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-09 10:50

富強鑫 (6603-TW) 公布 2026 年 3 月合併營收為 4.09 億元，較上月大幅成長 52.07%，年增 0.95%，受惠於工作天數回升，單月營收較 2 月顯著回溫；累計 2026 年第一季合併營收達 10.5 億元，年增 2.83%。受惠於全球 AI 基礎建設轉型及地緣衝突後的基建需求，半導體與 ICT 領域業績顯著成長，帶動富強鑫接單結構邁向高值化，同時憑藉 iMF4.0 智慧化系統與高階多色成型設備，精準契合市場對於高良率與低能耗的剛性需求，訂單能見度樂觀。

富強鑫Q1營收突破10億元年增近3% 接單結構邁向高值化。(鉅亨網資料照)

富強鑫表示，第一季營收表現來看，汽配業、半導體 / ICT、運動與民用基建、其他類的比重分別為 50%、23%、25%、1%，其中，半導體 / ICT、運動與民用基建的絕對金額業績年增率分別為 5%、6%，是堆疊公司第一季營收交出年增率 2.83% 的關鍵因素。

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從近期富強鑫在手訂單與市場趨勢觀察到，隨著國際地緣衝突趨緩後的基礎建設需求逐步釋出，加上全球 AI 基礎建設轉型帶動的周邊零組件擴大資本支出投入的需求，亦明顯推升主要半導體、ICT、AI 等高科技產業客戶對於自動化及塑膠射出成型解決方案的訂單合作與詢問度，助力富強鑫的接單結構持續往高值化轉型。

AI 浪潮不僅是運算力的競速，更是底層硬體製造工藝的升級，隨全球製造業邁入「AI 化與低碳化」雙轉型週期，富強鑫在高階多色成型設備、外曲肘伺服節能、超臨界物理發泡及智慧製造整線方案等產品線的佈局已進入收割期，詢單與接洽動能皆呈現增溫態勢。