盤中速報 - 費城半導體大漲6.45%，報8520.29點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日02:09，費城半導體上漲516.43點（或6.45%），暫報8520.29點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.48%
- 近 1 月：+6.51%
- 近 3 月：+5.66%
- 近 6 月：+20.64%
- 今年以來：+13%
焦點個股
費城半導體成分股以萊迪思半導體(LSCC-US)領漲。萊迪思半導體(LSCC-US)上漲11.95%；泰瑞達(TER-US)上漲11.4%；英特爾(INTC-US)上漲10.94%；安可(AMKR-US)上漲10.82%；芯源系統(MPWR-US)上漲10.74%。
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