鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里巴巴集團控股(BABA-US)EPS預估下修至5.06元，預估目標價為190.21元
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根據FactSet最新調查，共43位分析師，對阿里巴巴集團控股(BABA-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.17元下修至5.06元，其中最高估值7.56元，最低估值4.6元，預估目標價為190.21元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.56(7.56)
|11.13
|13.47
|10.85
|最低值
|4.6(4.6)
|5.32
|7.87
|10.85
|平均值
|5.29(5.3)
|7.76
|10.34
|10.85
|中位數
|5.06(5.17)
|7.53
|10.44
|10.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,568.35億
|1,824.85億
|2,134.46億
|2,247.58億
|最低值
|1,428.04億
|1,387.59億
|1,543.57億
|2,009.38億
|平均值
|1,527.28億
|1,698.71億
|1,896.25億
|2,128.48億
|中位數
|1,527.72億
|1,701.87億
|1,884.72億
|2,128.48億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.58
|4.04
|4.41
|7.64
|營業收入
|1,329.20億
|1,267.39億
|1,313.25億
|1,380.30億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里巴巴集團控股(BABA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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