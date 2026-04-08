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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里巴巴集團控股(BABA-US)EPS預估下修至5.06元，預估目標價為190.21元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共43位分析師，對阿里巴巴集團控股(BABA-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.17元下修至5.06元，其中最高估值7.56元，最低估值4.6元，預估目標價為190.21元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.56(7.56)11.1313.4710.85
最低值4.6(4.6)5.327.8710.85
平均值5.29(5.3)7.7610.3410.85
中位數5.06(5.17)7.5310.4410.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,568.35億1,824.85億2,134.46億2,247.58億
最低值1,428.04億1,387.59億1,543.57億2,009.38億
平均值1,527.28億1,698.71億1,896.25億2,128.48億
中位數1,527.72億1,701.87億1,884.72億2,128.48億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS3.584.044.417.64
營業收入1,329.20億1,267.39億1,313.25億1,380.30億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里巴巴集團控股(BABA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBABA

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