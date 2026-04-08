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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至19.15元，預估目標價為247.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.71元上修至19.15元，其中最高估值30.56元，最低估值12.02元，預估目標價為247.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值30.56(30.56)24.0727.329.3
最低值12.02(12.02)10.126.1929.3
平均值19.53(18.91)17.0317.2529.3
中位數19.15(17.71)17.0916.8829.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,434.78億1,332.30億1,297.80億
最低值1,069.73億1,031.54億1,046.28億
平均值1,207.88億1,170.92億1,160.49億
中位數1,198.02億1,153.38億1,143.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.2729.0424.928.587.57
營業收入1,139.95億1,766.86億1,448.01億1,297.82億1,227.18億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVLO

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