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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.41元上修至16.46元，其中最高估值26.85元，最低估值10.92元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|26.85(23.09)
|23.53
|27.3
|29.3
|最低值
|10.92(10.92)
|9.37
|6.19
|29.3
|平均值
|16.36(15.63)
|14.88
|14.52
|29.3
|中位數
|16.46(14.41)
|13.32
|13.6
|29.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,434.78億
|1,332.30億
|1,297.80億
|最低值
|946.75億
|902.12億
|1,031.43億
|平均值
|1,173.33億
|1,151.36億
|1,136.93億
|中位數
|1,114.54億
|1,153.38億
|1,121.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.27
|29.04
|24.92
|8.58
|7.57
|營業收入
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
|1,297.82億
|1,227.18億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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