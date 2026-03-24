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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至14.41元，預估目標價為217.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.89元上修至14.41元，其中最高估值23.09元，最低估值10.92元，預估目標價為217.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值23.09(21.23)21.6627.329.3
最低值10.92(10.92)9.376.1929.3
平均值15.63(15.07)14.414.5229.3
中位數14.41(13.89)13.2713.629.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,434.78億1,332.30億1,297.80億
最低值946.75億902.12億1,031.43億
平均值1,173.33億1,151.36億1,136.93億
中位數1,114.54億1,153.38億1,121.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.2729.0424.928.587.57
營業收入1,139.95億1,766.86億1,448.01億1,297.82億1,227.18億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVLO

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