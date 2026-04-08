將捷集團推案能見度直透2031年 明年Q1申請IPO上市

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-08 19:07

將捷 (7798-TW) 在 2025 年 10 月登錄興櫃交易， 2026 年將捷全年稅後純益 3.21 億元，年減 15.32%，每股純益爲 1.04 元，擬配發股息及股票股利 0.5 元，合計 1 元， 將捷董事長林嵩烈今 (8) 日指出，將捷推案能見度可以見到 2031 年。

將捷董事長林嵩烈。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，將捷預計在 2026 年將推出包括新北捷運三峽 1800 坪基地的聯開案及淡水紅樹林的合建案，基地也達 800 坪；而在 2026 年可認列人帳的包括第四季的北市文山案，也將跨年度到 2027 年認列一部分，而原規劃在 2027 年還 100 億元的完工人帳。

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將捷 2025 年營收 28.52 億元，毛利率 33.83%，年增 0.55 個百分點，捷全年稅後純益 3.21 億元，年減 15.32%，每股純益爲 1.04 元。

將捷集團總裁林長勲。(鉅亨網記者張欽發攝)

將捷目前的營建開發業務集中台北市、新北市及桃園，目前將捷手中掌握的建案總銷超過 100 億元，預計將在 2027 年第一季件申請上市。

將捷成立於 1992 年 8 月，擁有完整的專業分工團隊，服務範圍涵蓋土地開發、建築設計、營造施工、室內設計及商用不動產租賃，多次獲得國家卓越建設獎。集團並跨足文創休閒與地熱能源事業體，引進法國羅浮宮酒店集團知名金鬱金香飯店品牌，於淡水打造「滬尾藝文休閒園區」，於宜蘭清水啟用台灣第一個商轉地熱發電廠，後續於陽明山開發台灣第一座火山型地熱發電廠。