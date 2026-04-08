鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-08 19:05

NAND 儲存解決方案廠群聯 (8299-TW) 今 (8) 日公佈 3 月營收 183.17 億元，月增 50%，年增 221%，刷新歷史單月新高，第一季合併營收 409.67 億元，季增 79.69%，年成長 196%，同樣締造新猷。

執行長潘健成表示，近期營運動能持續受惠於 AI 應用快速擴展，帶動 PCIe SSD 控制晶片總出貨量年增達 25%，同時 NAND 位元出貨量 (Bit Growth) 亦呈現月增 18% 的穩健成長 (MoM)，顯示市場對高效能與高容量儲存的需求持續升溫。

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此外，隨著 AI 部署與 AI 推論應用加速落地，資料生成量呈現結構性且近乎無上限的成長趨勢，進一步推升對 NAND 儲存的強勁需求，但在供給面上，NAND 原廠對擴產仍維持審慎保守態度，整體供給持續吃緊，使得 NAND 價格維持上行趨勢，短期內尚未見緩解跡象。

潘健成進一步指出，近期市場雖出現記憶體價格鬆動的雜音，但主要集中於零售 (Retail) 市場的短期供需波動；相較之下，群聯長期深耕的 CSP、伺服器、AI 應用與工控等高階客製化市場，多屬於系統設計導入 (System Design-in) 合作模式 ，佔群聯營收貢獻 70% 以上。

因此，群聯提供的 NAND 儲存方案為整體系統不可或缺的關鍵元件，需求不僅持續強勁，且具備長期穩定性，明顯不同於零售市場的短期買賣行為，同時也有助於群聯整體毛利與獲利結構的持續提升。

潘健成補充，隨著養 AI 龍蝦 (AI 代理人) 應用需求快速成長，群聯推出全球首款 aiDAPTIV 混合型龍蝦 (aiDAPTIV Hybrid Claw) 與 aiDAPTIV 混合型 AI SSD 方案 (aiDAPTIV Hybrid AI SSD)，不僅能有效解決使用者對資料安全的顧慮，亦能大幅降低超過 70% 的 Token 費用，產品推出後已獲市場高度關注並帶動客戶持續追加訂單，預期將對 aiDAPTIV 產品線帶來正面營收貢獻。