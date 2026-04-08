營收速報 - 日電貿(3090)3月營收15.61億元年增率高達34.11％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為44.92億元，累計年增率18.36%。
最新價為94.3元，近5日股價上漲0.55%，相關零組件業上漲8.8%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-852 張
- 外資買賣超：-816 張
- 投信買賣超：-12 張
- 自營商買賣超：-24 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|15.61億
|34%
|18%
|26/2
|13.25億
|9%
|-18%
|26/1
|16.07億
|13%
|37%
|25/12
|11.71億
|31%
|-9%
|25/11
|12.83億
|15%
|-6%
|25/10
|13.61億
|19%
|-4%
日電貿(3090-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零件組件及其材料之製造加工及買賣業務。電腦週邊設備之製造加工買賣及軟體程式設計業務。前各項有關產品之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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