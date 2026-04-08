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鉅亨速報

營收速報 - 日電貿(3090)3月營收15.61億元年增率高達34.11％

鉅亨網新聞中心

日電貿(3090-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣15.61億元，年增率34.11%，月增率17.79%。

今年1-3月累計營收為44.92億元，累計年增率18.36%。

最新價為94.3元，近5日股價上漲0.55%，相關零組件業上漲8.8%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-852 張
  • 外資買賣超：-816 張
  • 投信買賣超：-12 張
  • 自營商買賣超：-24 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 15.61億 34% 18%
26/2 13.25億 9% -18%
26/1 16.07億 13% 37%
25/12 11.71億 31% -9%
25/11 12.83億 15% -6%
25/10 13.61億 19% -4%

日電貿(3090-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零件組件及其材料之製造加工及買賣業務。電腦週邊設備之製造加工買賣及軟體程式設計業務。前各項有關產品之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收日電貿

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