鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過26.06億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-05-28 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

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近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅68.4%；系統幣(SYS)近一週漲幅45.7%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅25.1%。