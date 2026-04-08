鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-08 17:29

本土電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (8) 日發布年度展望，總經理谷元宏表示，油價大漲尚未反映在包裹遞送成本上、包材則通常簽長約因此尚未受影響，成本管控得宜，儘管目前看起來有通膨壓力，恐抑制消費，但全年台灣整體零售市況應會較去年好，將持續透過品牌直營和開放平台，作為二大成長動能，拚拉升 GMV(商品交易總額)。

隨著原物料、記憶體各種成本上漲，谷元宏直言，有看到 3C 產品開始漲價，不過，目前和品牌商共同努力讓價格平穩，電商的物流成本也有效控制中。

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谷元宏不諱言，外資電商因擁有較豐厚資本，使本土電商受到較大壓力，不過，富邦媒 GMV 仍穩定成長，反映富邦媒最大的競爭本錢─「信任」，將持續積極保有電商平台信任感的地位。

momo 以 1P 品牌直營和 3P 開放平台雙軌並進，來驅動整體 GMV 規模放大，富邦媒解釋，1P 端深耕品牌合作和選品品質，強化核心品類商品力，mo 店 + 截至去年底進駐店家數近 9000 家、上架商品突破 340 萬件，整體 GMV 年增超過 3 倍，年 GMV 破千萬的店家數顯著增加，平台供給規模快速擴張。

隨著品牌、商品和商家數同步增加，富邦媒強調，momo 的成長不再依賴單一促銷檔期，而是來自結構本身的放大能力。