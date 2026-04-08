鉅亨網新聞中心 2026-04-08 16:38

港股主要指數周三 (8 日) 受地緣政治利好消息刺激，迎來久違的強勁反彈。恒生指數全日大漲 776 點，漲幅達 3.09%，報 25,893 點；恒生科技指數更是暴漲 5.22%，成功站上 4,900 點關口。

地緣局勢緩和引爆漲勢 恒指升逾3% 科技與半導體領漲(圖:shutterstock)

此次漲勢的核心驅動力來自於中東衝突的轉機，隨著美國與伊朗達成停火兩周的協議，並預計於 4 月 10 日開啟談判，市場避險情緒迅速降溫，風險資產做多熱情隨之噴發。

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盤面上，大型科技股成為上攻主力。美團大漲逾 10%，阿里巴巴與小米分別漲逾 6%。半導體板塊則在估值吸引力與強勁財報的雙重推動下集體爆發，天數智芯因營收與毛利顯著增長，股價狂飆超過 33%。此外，受蘋果可摺疊 iPhone 有望按計劃於 9 月亮相的消息提振，相關概念股如偉仕佳傑、藍思科技等均錄得雙位數漲幅。

反之，地緣局勢緩和導致原油溢價回落，能源股逆市下挫，中國海洋石油跌逾 3%，煤炭板塊亦顯著承壓。

儘管指數大幅上揚，但資金面呈現分化。南下資金在當日出現反向淨賣出港股超過 200 億港元的現象。高盛等機構指出，全球科技股經歷長期低迷後估值已顯得相對廉宜，為投資者提供了潛在的入場點。然而，機構也提醒，隨著 Hibor 可能抬升及南向資金流入放緩，港股資金面未來或將呈現結構性收緊。

港股市場仍面臨機遇與挑戰並存的格局。中信證券預計，2026 年港股 IPO 將延續火熱態勢，Q1 新增申請企業數已創單季新高，遞表與排隊企業數量均處於高位。