鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-31 18:10

台灣顯示產業聯合總會 (TDUA) 理事長、群創 (3481-TW) 理事長洪進揚今 (31) 日表示，上半年面板產業「比想像中樂觀」，且隨著各家廠商持續布局跨領域應用，未來 2-3 年可望相繼發酵，整體產業就像「看到隧道盡頭的光」。

洪進揚表示，中東戰爭對百工百業都會受到影響，隨著油價的上升，或者是一些地緣政治不確定性，對需求都會產生一些負面效果，目前也很謹慎地在觀察，並隨時配合客戶需求，包括運輸路線及成本去做動態調整。

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洪進揚進一步指出，台廠一直以來都是具備快速應的強項，所以其實從各家的情況來看，反而上半年提前拉貨的情況好像比想像中還樂觀，目前為止客戶對這個反應速度都還算滿意。

至於記憶體等零組件缺貨及漲價情形，洪進揚認為，對各種不同應用有不同的影響，目前觀察筆電受的影響會大一點，但電視跟顯示器因為使用記憶體比重相對小，整體相對穩定，面板價格也有陸續調漲。