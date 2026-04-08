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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東元(1504-TW)做出2026年EPS預估：中位數由2.95元下修至2.85元，其中最高估值3.03元，最低估值2.6元，預估目標價為80元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|3.03(3.13)
|3.73
|最低值
|2.6(2.7)
|0
|平均值
|2.84(2.91)
|2.55
|中位數
|2.85(2.95)
|3.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|71,993,000
|122,274,000
|最低值
|65,098,000
|77,369,000
|平均值
|68,853,000
|100,139,500
|中位數
|68,929,500
|100,457,500
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,242,070
|5,767,637
|5,830,061
|3,457,667
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,093,897
|55,234,746
|59,393,661
|58,315,216
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1504/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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