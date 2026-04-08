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鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲1.22%，報0.7063元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日14:11，澳元/美元上漲0.0085點漲幅達1.22%，暫報0.7063點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.74%
  • 近 1 週：+1.12%
  • 近 3 月：+3.84%
  • 近 6 月：+6.05%
  • 今年以來：+4.60%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.89，本日上漲1.78%
  • 英鎊/美元相關性0.78，本日上漲0.93%
  • 歐元/美元相關性0.73，本日上漲0.77%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日上漲0.64%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日上漲1.44%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.78，本日上漲2.16%

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澳元/美元0.7067+1.28%
紐元/美元0.5831+1.78%
英鎊/美元1.3428+0.97%
歐元/美元1.1693+0.82%
南非蘭特/美元0.0609+2.36%

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