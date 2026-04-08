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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲1.78%，報0.5831元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日14:10，紐元/美元上漲0.0102點漲幅達1.78%，暫報0.5831點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.90%
  • 近 1 週：-0.28%
  • 近 3 月：-0.73%
  • 近 6 月：-1.21%
  • 今年以來：-0.50%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.89，本日上漲1.22%
  • 英鎊/美元相關性0.83，本日上漲0.93%
  • 歐元/美元相關性0.83，本日上漲0.77%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.88，本日上漲1.43%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.83，本日上漲0.64%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.78，本日上漲2.16%

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紐元/美元0.5829+1.75%
澳元/美元0.7065+1.25%
英鎊/美元1.3427+0.96%
歐元/美元1.1695+0.84%
南非蘭特/美元0.0609+2.36%

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