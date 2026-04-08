外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲1.78%，報0.5831元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日14:10，紐元/美元上漲0.0102點漲幅達1.78%，暫報0.5831點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.90%
- 近 1 週：-0.28%
- 近 3 月：-0.73%
- 近 6 月：-1.21%
- 今年以來：-0.50%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.88，本日上漲1.43%
- 美元/新加坡幣相關性-0.83，本日上漲0.64%
- 美元/南非蘭特相關性-0.78，本日上漲2.16%
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