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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至33.44元，預估目標價為1622.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對致茂(2360-TW)做出2026年EPS預估：中位數由33.27元上修至33.44元，其中最高估值47.56元，最低估值27.08元，預估目標價為1622.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值47.56(47.56)69.1560.15
最低值27.08(27.08)33.252.09
平均值34.6(34.19)47.0756.29
中位數33.44(33.27)45.9356.63

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值48,129,00064,155,00067,425,440
最低值39,124,00048,455,00064,550,000
平均值43,849,74055,948,82065,835,960
中位數44,411,81055,892,93065,532,440

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS11,692,0525,264,2513,979,2475,105,824
營業收入
(單位：新台幣千元)		28,310,93521,603,83718,676,04322,067,242

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

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