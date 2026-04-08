鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至33.44元，預估目標價為1622.5元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對致茂(2360-TW)做出2026年EPS預估：中位數由33.27元上修至33.44元，其中最高估值47.56元，最低估值27.08元，預估目標價為1622.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|47.56(47.56)
|69.15
|60.15
|最低值
|27.08(27.08)
|33.2
|52.09
|平均值
|34.6(34.19)
|47.07
|56.29
|中位數
|33.44(33.27)
|45.93
|56.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|48,129,000
|64,155,000
|67,425,440
|最低值
|39,124,000
|48,455,000
|64,550,000
|平均值
|43,849,740
|55,948,820
|65,835,960
|中位數
|44,411,810
|55,892,930
|65,532,440
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|11,692,052
|5,264,251
|3,979,247
|5,105,824
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|28,310,935
|21,603,837
|18,676,043
|22,067,242
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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