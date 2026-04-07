鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至8.56元，預估目標價為155元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.35元上修至8.56元，其中最高估值10.1元，最低估值7.24元，預估目標價為155元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|10.1(9.92)
|11.54
|13.18
|最低值
|7.24(7.24)
|8.1
|13.18
|平均值
|8.54(8.34)
|9.86
|13.18
|中位數
|8.56(8.35)
|9.89
|13.18
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|129,680,000
|136,064,890
|143,965,870
|最低值
|123,299,760
|135,171,220
|143,965,870
|平均值
|125,148,320
|135,618,060
|143,965,870
|中位數
|124,263,000
|135,618,060
|143,965,870
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,062,696
|3,451,411
|3,802,830
|3,121,720
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,250,764
|110,213,455
|110,787,917
|95,257,451
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美元上漲 美伊分歧打擊降溫預期
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 誘空盤?隨時再長紅? 全新 南電買點?【大量第2】目標翻倍
- 〈台股盤後〉台積電領軍漲657點收復月線及3萬3 成交量則創今年低
- 盤中速報 - 啟碁(6285)股價拉至漲停，漲停價197.0元，成交22,242張
- 盤中速報 - 啟碁(6285)大漲7.52%，報193元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇