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鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至8.56元，預估目標價為155元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.35元上修至8.56元，其中最高估值10.1元，最低估值7.24元，預估目標價為155元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值10.1(9.92)11.5413.18
最低值7.24(7.24)8.113.18
平均值8.54(8.34)9.8613.18
中位數8.56(8.35)9.8913.18

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值129,680,000136,064,890143,965,870
最低值123,299,760135,171,220143,965,870
平均值125,148,320135,618,060143,965,870
中位數124,263,000135,618,060143,965,870

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,062,6963,451,4113,802,8303,121,720
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,250,764110,213,455110,787,91795,257,451

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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