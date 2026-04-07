鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至4.78元，預估目標價為63.70元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.91元下修至4.78元，其中最高估值5.93元，最低估值3.15元，預估目標價為63.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.93(5.93)
|7.81
|8.22
|7.6
|最低值
|3.15(3.15)
|5.01
|5.15
|7.6
|平均值
|4.74(4.75)
|6.46
|6.91
|7.6
|中位數
|4.78(4.91)
|6.47
|7.05
|7.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|730.73億
|772.22億
|748.45億
|741.08億
|最低值
|620.44億
|641.00億
|663.10億
|741.08億
|平均值
|670.28億
|698.98億
|701.52億
|741.08億
|中位數
|669.18億
|700.77億
|699.59億
|741.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|13.51
|10.22
|1.09
|1.70
|4.14
|營業收入
|764.51億
|798.88億
|683.81億
|623.31億
|615.42億
詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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