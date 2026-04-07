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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至4.78元，預估目標價為63.70元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.91元下修至4.78元，其中最高估值5.93元，最低估值3.15元，預估目標價為63.70元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.93(5.93)7.818.227.6
最低值3.15(3.15)5.015.157.6
平均值4.74(4.75)6.466.917.6
中位數4.78(4.91)6.477.057.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值730.73億772.22億748.45億741.08億
最低值620.44億641.00億663.10億741.08億
平均值670.28億698.98億701.52億741.08億
中位數669.18億700.77億699.59億741.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS13.5110.221.091.704.14
營業收入764.51億798.88億683.81億623.31億615.42億

詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMT

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