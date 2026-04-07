鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-07 20:41

美國總統川普於今年 2 月底對伊朗發動的軍事行動已進入第五周，這場衝突正讓美國付出極為沉重的財政與軍事代價。根據智庫最新分析，美軍每天的戰爭費用平均高達 5 億美元，自戰事爆發以來的總成本已攀升至 223 億至 310 億美元之間。

前五角大廈高級預算官員、現任美國企業研究院 (AEI) 資深研究員 Elaine McCusker 指出，這筆巨額支出包含自去年 12 月底以來向中東增派軍事資產的費用。在戰損方面，約有 21 億至 36 億美元專門用於裝備修復與更換。

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然而，人員傷亡的代價同樣慘重，自 2 月底以來，已有 13 名美軍士兵喪生，受傷人數超過 300 人。

報導顯示，伊朗軍隊採取了具針對性的策略，重點打擊美軍的雷達與通訊系統。其中最引人注目的是 AN/TPY-2 彈道飛彈預警雷達 (薩德系統核心組件) 的損失，這類雷達單價約 4.85 億美元，且生產周期長達 3 年，目前並無現成備件可供替換。

戰略與國際研究中心 (CSIS) 飛彈防禦計畫主任 Tom Karako 表示，這是一種非常稀缺且性能卓越的雷達，修復或更換這些雷達將是高優先事項。

此外，美軍多項戰略資產遭到摧毀：

一架價值超過 7 億美元的波音 E-3「望樓式」預警機在基地襲擊中徹底毀損。

損失包括十多架 MQ-9「死神」無人機、一架 F-35 隱形戰機、多架 F-15E 戰鬥機及 A-10 攻擊機。

福特號航空母艦因洗衣房起火意外被迫撤出戰區進行維護。

卡達的一套彈道飛彈預警系統遭無人機破壞。