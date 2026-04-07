鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美國總統川普於今年 2 月底對伊朗發動的軍事行動已進入第五周，這場衝突正讓美國付出極為沉重的財政與軍事代價。根據智庫最新分析，美軍每天的戰爭費用平均高達 5 億美元，自戰事爆發以來的總成本已攀升至 223 億至 310 億美元之間。
前五角大廈高級預算官員、現任美國企業研究院 (AEI) 資深研究員 Elaine McCusker 指出，這筆巨額支出包含自去年 12 月底以來向中東增派軍事資產的費用。在戰損方面，約有 21 億至 36 億美元專門用於裝備修復與更換。
然而，人員傷亡的代價同樣慘重，自 2 月底以來，已有 13 名美軍士兵喪生，受傷人數超過 300 人。
報導顯示，伊朗軍隊採取了具針對性的策略，重點打擊美軍的雷達與通訊系統。其中最引人注目的是 AN/TPY-2 彈道飛彈預警雷達 (薩德系統核心組件) 的損失，這類雷達單價約 4.85 億美元，且生產周期長達 3 年，目前並無現成備件可供替換。
戰略與國際研究中心 (CSIS) 飛彈防禦計畫主任 Tom Karako 表示，這是一種非常稀缺且性能卓越的雷達，修復或更換這些雷達將是高優先事項。
此外，美軍多項戰略資產遭到摧毀：
分析師指出，這些被摧毀的高端雷達與預警機原本是美國在亞洲應對潜在衝突 (如與中國的對抗) 時不可或缺的工具。隨著關鍵零部件供應鏈出現瓶頸，裝備的補充速度恐難以追上損耗，這可能在未來幾年內削弱美國在其他戰略地區的威懾力與攔截能力。
下一篇