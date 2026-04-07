營收速報 - 美達科技(6735)3月營收4,386萬元年增率高達299.59％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為9,368萬元，累計年增率45.66%。
最新價為58.4元，近5日股價上漲9.67%，相關其他電子類指數下跌-1.06%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-72 張
- 外資買賣超：-73 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|4,386萬
|300%
|80%
|26/2
|2,436萬
|16%
|-4%
|26/1
|2,545萬
|-21%
|-36%
|25/12
|3,968萬
|61%
|-0%
|25/11
|3,972萬
|65%
|-4%
|25/10
|4,138萬
|103%
|2%
美達科技(6735-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體之類比暨混合訊號積體電路測試儀器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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