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鉅亨速報

營收速報 - 美達科技(6735)3月營收4,386萬元年增率高達299.59％

鉅亨網新聞中心

美達科技(6735-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣4,386萬元，年增率299.59%，月增率80.03%。

今年1-3月累計營收為9,368萬元，累計年增率45.66%。

最新價為58.4元，近5日股價上漲9.67%，相關其他電子類指數下跌-1.06%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-72 張
  • 外資買賣超：-73 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 4,386萬 300% 80%
26/2 2,436萬 16% -4%
26/1 2,545萬 -21% -36%
25/12 3,968萬 61% -0%
25/11 3,972萬 65% -4%
25/10 4,138萬 103% 2%

美達科技(6735-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體之類比暨混合訊號積體電路測試儀器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收美達科技

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