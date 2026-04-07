鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至4.56元，預估目標價為78元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美利達(9914-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.88元下修至4.56元，其中最高估值6.11元，最低估值3.73元，預估目標價為78元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|6.11(6.11)
|7.75
|9.09
|最低值
|3.73(4.11)
|5.6
|9.09
|平均值
|4.7(4.85)
|6.65
|9.09
|中位數
|4.56(4.88)
|6.58
|9.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26,630,000
|27,984,330
|29,970,850
|最低值
|23,107,990
|25,030,550
|29,970,850
|平均值
|24,822,200
|26,500,660
|29,970,850
|中位數
|24,426,960
|26,231,670
|29,970,850
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,200,210
|-699,103
|1,691,823
|3,389,063
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,757,161
|29,633,132
|27,261,117
|37,003,082
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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