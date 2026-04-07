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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至4.56元，預估目標價為78元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美利達(9914-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.88元下修至4.56元，其中最高估值6.11元，最低估值3.73元，預估目標價為78元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值6.11(6.11)7.759.09
最低值3.73(4.11)5.69.09
平均值4.7(4.85)6.659.09
中位數4.56(4.88)6.589.09

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值26,630,00027,984,33029,970,850
最低值23,107,99025,030,55029,970,850
平均值24,822,20026,500,66029,970,850
中位數24,426,96026,231,67029,970,850

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,200,210-699,1031,691,8233,389,063
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,757,16129,633,13227,261,11737,003,082

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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