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鉅亨速報

營收速報 - 定穎投控(3715)3月營收21.54億元年增率高達41.91％

鉅亨網新聞中心

定穎投控(3715-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣21.54億元，年增率41.91%，月增率32.95%。

今年1-3月累計營收為56.36億元，累計年增率24%。

最新價為181.5元，近5日股價下跌-7.03%，相關零組件業下跌-2.3%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-27256 張
  • 外資買賣超：-25052 張
  • 投信買賣超：-1762 張
  • 自營商買賣超：-442 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 21.54億 42% 33%
26/2 16.20億 23% -13%
26/1 18.62億 9% -5%
25/12 19.69億 27% 9%
25/11 18.11億 12% 6%
25/10 17.10億 22% -2%

定穎投控(3715-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收定穎投控

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