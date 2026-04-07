營收速報 - 定穎投控(3715)3月營收21.54億元年增率高達41.91％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為56.36億元，累計年增率24%。
最新價為181.5元，近5日股價下跌-7.03%，相關零組件業下跌-2.3%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-27256 張
- 外資買賣超：-25052 張
- 投信買賣超：-1762 張
- 自營商買賣超：-442 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|21.54億
|42%
|33%
|26/2
|16.20億
|23%
|-13%
|26/1
|18.62億
|9%
|-5%
|25/12
|19.69億
|27%
|9%
|25/11
|18.11億
|12%
|6%
|25/10
|17.10億
|22%
|-2%
定穎投控(3715-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至4.56元，預估目標價為78元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估下修至23.83元，預估目標價為486.5元
- 股東會5大新規看這裡！Deloitte揭IFRS、員工薪資及獨董資訊成新法遵
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)目標價調升至240元，幅度約4.35%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇