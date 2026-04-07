鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-07 18:21

在全球淨零轉型加速推進下，自願性碳市場正從快速擴張邁入制度重整與品質競爭的新階段，碳交所、證交所與中山大學碳權研究與服務中心於近期舉辦「2026 自願性碳市場觀察及趨勢分析研討會」，從國際趨勢、國內制度到企業實務，全面探討自願性碳市場的發展關鍵，並共同思考台灣如何從氣候行動的市場參與者轉型為積極貢獻者。

碳交所總經理陳脩文表示，台灣已正式啟動碳費制度，並持續規劃導入台版總量管制與排放交易制度 (TW ETS)，在此架構下，自願減量機制將扮演不可或缺的補充工具，透過市場機制與公私協力，方能加速減碳進程、達成淨零目標。

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中山大學校長李志鵬亦指出，淨零減碳已不再只是企業成本考量，而是攸關企業核心競爭力的重要因素，中山大學碳權中心在碳交所、證交所的支持下，每年發布市場觀察報告，為國家減碳政策提供重要基礎資料。

中山大學碳權中心組長佘健源發表《自願性碳市場 2025 年度觀察報告》，說明國際碳市場已呈現「價量齊揚」的復甦態勢，隨著國際標準機制強化與品質審查趨嚴，高品質碳權逐漸成為市場主流，市場信心亦逐步回穩，帶動價格與交易量回升。

中華經濟研究院主任劉哲良則從國際合作角度強調，碳市場的本質在於「槓桿資源」，透過市場機制將資金與技術由已開發國家導向開發中國家，以填補全球減碳缺口。日本、韓國、新加坡等國已積極透過巴黎協定第 6.2 條雙邊合作機制布局，台灣可積極尋求與友邦合作，強化氣候行動的國際參與。

陳脩文則指出，碳交所已完備國際碳權及國內減量額度交易平台，並嚴格把關高品質碳權專案，面對台灣未來將採雙軌併行推動強制性碳定價，碳交所將持續扮演關鍵角色，