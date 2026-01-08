鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-08 20:05

為因應國際淨零轉型趨勢及我國碳定價與氣候政策逐步到位，碳交所今 (8) 日表示，今 (2026) 年，將持續配合國家政策推動台灣溫室氣體排放交易制度 (TW ETS) 試行交易平台，並深化本土自然碳匯與國際交流合作，並啟動四大面向措施，以助力台灣企業穩健邁向淨零轉型。

碳交所董事長林修銘表示，碳定價機制將由碳費過渡至排放交易制度，回歸市場供需，為銜接制度，碳交所規劃先建置示範型 ETS 平台，但在環境部法制化作業完善前，今年下半年試行的 ETS 交易，暫時不會有實際碳權、金流交易。

碳交所公布四大面交：一、 深化國內外自願性碳市場發展，催化淨零永續力：持續引進符合產業需求之高品質國際碳權，拓展國際碳市場合作與交流，並同步完善國內減量機制與額度交易，協助企業因應碳定價制度衝擊。

二、建置台灣 ETS 試行交易平台，落實國家政策：配合環境部政策規劃，協助推動及建置臺版總量管制與排放交易試行交易平台，並研議相關交易制度設計，逐步完善市場基礎建設。

三、推動本土自然碳匯發展，擴大淨正向效益：協助證交所推動宜蘭森林碳匯、雲林土壤碳匯專案之案場，依循自然相關財務揭露 (TNFD) 精神進行生態調查與物種復育，鼓勵更多企業投入以自然為本之淨零路徑。