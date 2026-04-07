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鉅亨速報

營收速報 - 太子(2511)3月營收10.87億元年增率高達90.4％

鉅亨網新聞中心

太子(2511-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣10.87億元，年增率90.4%，月增率79.8%。

今年1-3月累計營收為21.47億元，累計年增率26.41%。

最新價為8.06元，近5日股價下跌-0.25%，相關建材營造下跌-0.74%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-390 張
  • 外資買賣超：-439 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+49 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 10.87億 90% 80%
26/2 6.04億 5% 33%
26/1 4.56億 -17% -78%
25/12 20.97億 80% 249%
25/11 6.00億 -36% -11%
25/10 6.74億 28% -13%

太子(2511-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國民住宅及商業大樓等之委託興建及經營租售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收太子

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