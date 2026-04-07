營收速報 - 太子(2511)3月營收10.87億元年增率高達90.4％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為21.47億元，累計年增率26.41%。
最新價為8.06元，近5日股價下跌-0.25%，相關建材營造下跌-0.74%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-390 張
- 外資買賣超：-439 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+49 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|10.87億
|90%
|80%
|26/2
|6.04億
|5%
|33%
|26/1
|4.56億
|-17%
|-78%
|25/12
|20.97億
|80%
|249%
|25/11
|6.00億
|-36%
|-11%
|25/10
|6.74億
|28%
|-13%
太子(2511-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國民住宅及商業大樓等之委託興建及經營租售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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