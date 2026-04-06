鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源(BEN-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為27.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.61元下修至2.57元，其中最高估值2.71元，最低估值2.33元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.71(2.71)
|3.08
|3.15
|3.61
|最低值
|2.33(2.33)
|2.53
|2.89
|3.14
|平均值
|2.57(2.58)
|2.84
|3.08
|3.37
|中位數
|2.57(2.61)
|2.82
|3.11
|3.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|70.14億
|75.46億
|80.67億
|86.49億
|最低值
|68.56億
|71.41億
|75.53億
|79.08億
|平均值
|69.22億
|72.98億
|77.05億
|82.78億
|中位數
|69.10億
|72.53億
|75.99億
|82.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.57
|2.53
|1.72
|0.85
|0.91
|營業收入
|85.16億
|82.00億
|78.89億
|85.36億
|87.33億
詳細資訊請看美股內頁：
富蘭克林資源(BEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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