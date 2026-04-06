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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源(BEN-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.61元下修至2.57元，其中最高估值2.71元，最低估值2.33元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.71(2.71)3.083.153.61
最低值2.33(2.33)2.532.893.14
平均值2.57(2.58)2.843.083.37
中位數2.57(2.61)2.823.113.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值70.14億75.46億80.67億86.49億
最低值68.56億71.41億75.53億79.08億
平均值69.22億72.98億77.05億82.78億
中位數69.10億72.53億75.99億82.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.572.531.720.850.91
營業收入85.16億82.00億78.89億85.36億87.33億

詳細資訊請看美股內頁：
富蘭克林資源(BEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBEN

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