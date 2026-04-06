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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估上修至47.02元，預估目標價為885.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)做出2026年EPS預估：中位數由46.3元上修至47.02元，其中最高估值57.63元，最低估值32.31元，預估目標價為885.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值57.63(57.63)63.0672.8585.15
最低值32.31(32.31)27.9244.3245.47
平均值45.47(45.42)53.0961.0667.98
中位數47.02(46.3)53.0261.2469.94

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值172.13億190.31億212.44億223.86億
最低值146.72億160.52億170.82億186.53億
平均值157.40億173.92億187.92億203.22億
中位數158.31億175.10億186.50億203.38億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS76.4040.5137.0540.9043.07
營業收入160.72億121.73億131.17億142.02億143.43億

詳細資訊請看美股內頁：
雷傑納榮製藥(REGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSREGN

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