鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷傑納榮製藥(REGN-US)EPS預估上修至47.02元，預估目標價為885.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對雷傑納榮製藥(REGN-US)做出2026年EPS預估：中位數由46.3元上修至47.02元，其中最高估值57.63元，最低估值32.31元，預估目標價為885.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|57.63(57.63)
|63.06
|72.85
|85.15
|最低值
|32.31(32.31)
|27.92
|44.32
|45.47
|平均值
|45.47(45.42)
|53.09
|61.06
|67.98
|中位數
|47.02(46.3)
|53.02
|61.24
|69.94
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|172.13億
|190.31億
|212.44億
|223.86億
|最低值
|146.72億
|160.52億
|170.82億
|186.53億
|平均值
|157.40億
|173.92億
|187.92億
|203.22億
|中位數
|158.31億
|175.10億
|186.50億
|203.38億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|76.40
|40.51
|37.05
|40.90
|43.07
|營業收入
|160.72億
|121.73億
|131.17億
|142.02億
|143.43億
詳細資訊請看美股內頁：
雷傑納榮製藥(REGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 三巫日來襲！美股5.7兆美元期權周五到期 市場恐掀波動
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至3.18元，預估目標價為45.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至-1.11元，預估目標價為26.86元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合航空控股(UAL-US)EPS預估下修至9.93元，預估目標價為133.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇